Sot, sipas njoftimit të shefit të shëndetësisë, do të përfundojë vaksinimi i punonjësve në infrastrukturën kritike, ndërsa nga nesër, me rreth 20.000 vaksina, do të vaksinohen qytetarët sipas grupmoshave.

Deri më tani, sipas informacionit zyrtar, rreth 26.000 qytetarë po vaksinohen, ndërsa interesi është në rritje.

Një dërgesë vaksinash të dhuruara nga Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila ka mbërritur në Aeroportin e Sofjes, pritet të mbërrijë në vend këto ditë.

Ministri Filipçe u bëri thirrje qytetarëve që të aplikojnë për vaksinim përmes faqes për ta bërë rekrutimin më të lehtë.