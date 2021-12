Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi bashkërisht me ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Jetësor, Naser Nuredini dhe drejtori i ELEM Turs, Adem Avziu sot do të vizitojnë qendrën skijimire në Kodrën e Diellit.

Në kuadër të vizitës, ata do të mbikëqyrin aktivitete për modernizim të qendrës skijimore.

Gjatë ditës së sotme në Kodrën e Diellit do të lëshohet në përdorim sistemi i ri për ndriçim me çka do të bëhet edhe hapja e sezonit të ri skijimor.