Prej sot (e hënë), mjekët privatë nuk do të punojnë me pacientët dhe nuk do të lëshojnë receta për tre ditë, por do të jenë në vendet e tyre të punës dhe do të marrin vetëm rastet e urgjencës.

Mjekët kërkojnë ndryshimin e dispozitës ligjore për lidhjen e pacientëve me institucionet shëndetësore private, regjimin e përshkrimit të barnave.

Kryetarja e Shoqatës së Mjekëve Privatë, Lili Çolakova-Dervishova, thotë se nga viti 2018, kapitacioni prej 63 denarë nuk është rritur për mjekët privat në kujdesin parësor dhe sekondar, ndërsa pagat në kujdesin shëndetësor publik janë ngritur disa herë. Nuk ka rritje të buxhetit as për laboratorët, specialistët, mjekët e fshatit.

Ajo thotë se që nga protesta e fundit e 7 prillit, edhe pse kanë ofruar zgjidhje për problemet, nuk ka pasur asnjë aktivitet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimeve Shëndetësore.

Ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, nuk e mbështet grevën dhe beson se nuk mund të bojkotohet puna përmes pacientëve dhe refuzon të bëjë ndryshime në afat të shkurtër apo nën presion.

Mjekët paralajmërojnë se operacionet po mbyllen çdo ditë dhe se rrezikon që rajone të tëra të mbeten pa autoambulanca.