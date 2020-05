Maqedoni

Qeveria e Maqedonisë do të shpërblejë personelin mjekësor për “luftën” kundër Covid-19

Qeveria e Maqedonisë dje ka vendosur që të shpërblejë mjekët të cilët kanë qenë në vijën e parë të frontit në betejën me Covid-19 në Maqedoni. Mjekët në klinikat infektive, në Institutin për shëndet publik dhe Qendrat për shëndet publik do të marrin rrogë me rritje prej 20%....