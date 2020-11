Maqedoni

Maqedonia e Veriut pritet të sigurojë 800 mijë doza të vaksinës kundër COVID-19

Përmes programit COVAX, Maqedonia e Veriut do të furnizohet me 400 mijë vaksina, përkatësisht me 800 mijë doza të vaksinës kundër koronavirusit të ri. Për një qytetar nevojiten dy doza të vaksinës dhe pritet që të vaksinohen të paktën 20 për qind e qytetarëve. Aktualisht janë tri...