Qindra miliona njerëz në botë sonte do ta përcjellin vitin 2020 në shtëpitë e tyre në një atmosferë familjare dhe do ta presin Vitin e Ri 2021. Këtë vit, në vendin tonë dhe në të gjithë botën, për shkak të situatës me KOVID-19, festimet në sheshe, në qendrat turistike, në kafene, restorante, bare do të mungojnë.

Shumë vende kanë marrë masa paraprake, kanë vendosur masa dhe ndalime kufizuese. Autoritetet në vend u bënë thirrje qytetarëve të jenë të ndërgjegjshëm, të mos grupohen për festat e ardhshme, të respektojnë masat dhe rekomandimet. Të mendojnë për shëndetin e tyre dhe të të dashurve të tyre.

Për shkak të pandemisë së koronavirusit, këtë vit ndezja e pemës së Krishtlindjes në sheshin “Maqedoni” ishte simbolike dhe ngjarja u ndoq nga kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov. Me këtë u shënua fillimi i festimeve të Vitit të Ri në Shkup.

Kryetari Shilegov uroi të gjithë bashkëqytetarët e tij për Vitin e Ri 2021 dhe i uroi lumturi, mirëqenie, shëndet për ta dhe të dashurit e tyre dhe u tha atyre që ta mirëpresin atë në rrethin e të dashurve të tyre. Ai u bëri thirrje bashkëqytetarëve të tij që të qëndrojnë në shtëpi me familjet e tyre, të ndjejnë përsëri bukurinë e shtëpisë dhe ta bëjnë atë për ta dhe të dashurit e tyre.

“Le ta kapërcejmë këtë krizë së bashku në mënyrë që të mund të festojmë dhe mirëpresim shumë vite të reja plot gëzim dhe lumturi së bashku”, tha Shilegov në mesazhin e urimit.

Nën slloganin “Tung 2020”, do të ketë një program special të Vitit të Ri me koncerte, DJ, gatime, të qeshura, poezi dhe një përshëndetje dhe urime nga publiku i QMK. Programi do të transmetohet më 31 dhjetor 2020, duke filluar nga ora 2 në faqen e Fejsbukut të QMK, në kanalin e tyre në YuTjub dhe premierë në televizionin lokal të Shkupit, Edo.

Në kuadër të programi gjashtë orësh nga studioja e QMK do të performojnë: Funk Shui, Stojçe me një set DJ nga Berlini, DJ Fic me një miks të veçantë të muzikës së nxehtë nga Porto, Aleksandri i Madh, Dina Jashari, Vasko Atanasoski, Superhiks, Rush To Relax ose Damjan Manevski nga Lubjana, Atheist Rap me një performancë të veçantë bienale për QMK nga Novi Sadi … Përveç performcave muzikore, Nikolla Isailovski do të interpretojë gjithashtu me një set të veçantë gatimi.