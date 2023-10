Sondazhet janë të qarta – SDS është tejkaluar, nga vendi i tretë po luftojnë me BDI-në për vendin e dytë, dje ka dalë një parti tjetër nga SDS, komenton VMRO-DPMNE.

Deri në çfarë mase SDS-ja me politikat e saj antipopullore dhe arrogancën e saj u fut në një situatë me BDI-në që lufton për vendin e dytë në sondazhet e opinionit publik. Ata janë të tejkaluar dhe aktualisht kanë rënë në vendin e tretë, gjë që vetëm konfirmon se ata janë partneri më i vogël në pushtet dhe sa më shumë të vonojnë përballimin e zgjedhjeve, aq më poshtë do të fundosen.