Debati midis Irisit dhe Orsiolës ka degraduar në momentin që u përfshi Lea, e cila në një moment e goditi ish-shoqen e saj të ngushtë.

Takimi që Orsiola pati me Donaton, solli shumë tensione në studio. Irisi nuk arriti ta përmbajë veten dhe nisi të ulërasë.

Në momentin që situata degradoi, u përfshi edhe Lea, e cila e goditi e tërhoqi prej krahu dhe më pas nisi debati, derisa e goditi me shuplakë ish-shoqen e saj të ngushtë.

Tensionet në studio nuk u qetësuan, më pas ndërhyri Petro, i cili ka qenë “molla” e sherrit midis dyshes.

Osriola:Ti nuk do tregosh standardet, je plerë.

Irisi: Seriozisht e ke që më thua muja plerë e ke parë veten në pasqyrtë moj seriozisht e ke kujt i thua plerë. Punën kryesore e kam me ty edhe me këtë plerën tjetër. Ju të dyja jeni plerë (Orsiola dhe Lea). Se kam punë edhe me ty.

Lea: Kujt i drejtohesh ti ashtu, se boll të kam duruar.