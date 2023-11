Për shkak të kushteve të këqija atmosferike, me reshje të dendura bore, erë dhe temperatura deri në 10 gradë nën zero, maqedonasit në zonën e Gollobordës këto ditë po përballen me probleme tashmë të njohura, rrugë me borë dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në fshatin Pasinkë gjashtë ditë pa energji elektrike. Shoqata Maqedonase “Ilinden”-Tiranë dhe Shoqata Maqedonase “Ilinden”-Dega Gollobordë i bëjnë thirrje Qeverisë, dhe Bashkisë Bulqizë që të marrin urgjentisht të gjitha masat e nevojshme për përmirësimin e situatës së vështirë në zonën e Gollobërdës.

Shoqata Maqedonase ‘’Ilinden”-Tiranë

Kryetar Nikolla Gjurgjaj