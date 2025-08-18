Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1991, Ushtria Maqedonase u vu në dispozicion të shtetit dhe qytetarëve si garantuese e paqes dhe mbrojtjes, nëpërmjet reformave të vazhdueshme gjithëpërfshirëse, ndihmës në përballimin e krizave dhe situatave emergjente, mbështetjes së institucioneve civile në përballimin e fatkeqësive natyrore si zjarret dhe përmbytjet. Ajo ende e bën këtë në mënyrë profesionale, të përgjegjshme dhe me sakrificë, dhe dëshmi për këtë është gëzimi i vazhdueshëm i besimit më të lartë midis popullit, tha Presidentja dhe Komandante Supreme e Forcave të Armatosura Gordana Siljanovska-Davkova në fjalimin e sotëm në Ceremoninë Qendrore me rastin e Ditës së Ushtrisë, 18 gusht, e cila po mbahet në kazermën “Jane Sandanski” në Shtip.
Siç vuri në dukje Siljanovska-Davkova, për më shumë se tre dekada Ushtria ka shkruar historinë e saj si një mbrojtëse e vërtetë e atdheut.
Vizioni i Shtabit të Përgjithshëm (SHP), veprimet e Komandës së Operacioneve, njohuritë e Komandës së Stërvitjes dhe Doktrinës, mbështetja e Bazës së Logjistikës dhe nderi i Batalionit të Nderit janë të pranishme në çdo segment të aktiviteteve të ushtrisë. Ushtria jonë është shtylla e stabilitetit dhe paqes, theksoi Presidentja.
Ajo u urdhëroi institucioneve kompetente të mendojnë për projekte afatgjata që do të garantojnë vetëmbështetje dhe zhvillim të mbrojtjes jo vetëm në kushte paqësore, por edhe në një mjedis kërcënimi ushtarak dhe konflikti të mundshëm.
Sipas Ministrit të Mbrojtjes Vlado Misajlovski, Ushtria sot shënon 33 vjet përparim, 33 vjet siguri të atdheut dhe siguri të qytetarëve.
Për atë që jemi sot – një Ushtri e organizuar, shumë profesionale, jashtëzakonisht e respektuar, dua të falënderoj të gjithë burrat dhe gratë në uniformë dhe të gjithë punonjësit në mbrojtje. Ju jeni mishërimi i aspiratës shekullore për autonomi dhe pavarësi, sepse përgjegjësia për një Maqedoni sovrane është e juaja. Ju keni dhënë dhe vazhdoni të jepni më të mirën tuaj që Ushtria dhe Mbrojtja të vazhdojnë të ecin përpara dhe unë e respektoj dhe e vlerësoj këtë. Si Ministre e Mbrojtjes, kam mundësinë t’ju përgëzoj në këtë ditë për herë të dytë. Sot mund të konfirmoj se shtyllat mbi të cilat po ndërtojmë Ushtrinë dhe Forcat e Mbrojtjes qëndrojnë të forta. Buxhetimi i mbrojtjes është në një nivel të lartë dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Ne jemi të përkushtuar fuqimisht për të forcuar mbrojtjen tonë duke përmbushur angazhimet për investime në burimet e mbrojtjes në përputhje me vendimet e Samitit të NATO-s në Hagë dhe dua të falënderoj Kryeministrin dhe Qeverinë për gjithë mbështetjen.
Ai theksoi se investimet në mbrojtje shihen në veprim.
Ne i investojmë fondet që qytetarët investojnë në mbrojtjen tonë në një mënyrë të planifikuar dhe ekonomike. Dhe rezultatin e shohim para nesh – në automjetet e reja të blinduara të lehta dhe inxhinierike, në topat e rinj artilerie “Boran” që i promovuam së fundmi, në pajisje të reja dhe të përparuara që na lejojnë të themi se Ushtria Maqedonase është një Ushtri e NATO-s.
Javën e kaluar mbërritën edhe 29 automjete të reja të blinduara të lehta të prodhimit amerikan, duke e çuar numrin e këtij lloji të automjeteve të destinuara për Ushtrinë Maqedonase në 67 nga një total prej 96 që janë subjekt prokurimi. Këtë vit, arsenali i automjeteve do të forcohet edhe me mbërritjen e disa automjeteve të blinduara Stryker. Gjithashtu po blejmë pajisje këmbësorie, siç janë armët e kalibrit të vogël – pushkë automatike, mitralozë, granatahedhës, uniforma, çizme dhe gjithçka që është e nevojshme që anëtarët tanë të kryejnë detyrat e tyre pa probleme.
Ekzistojnë gjithashtu pajisje ABHO, si dhe makina dhe pajisje inxhinierike. Sistemet e artilerisë “Boran” të lartpërmendura të blera nga aleati ynë Turqia janë tashmë pjesë e arsenalit të ushtrisë. Gjithashtu, po blejmë pajisje të avancuara komunikimi dhe informacioni, si dhe pajisje për mbrojtjen kibernetike dhe mbrojtjen kriptografike, të cilat janë pjesë e shtatë kontratave që nënshkruam me Shtetet e Bashkuara që nga dhjetori i vitit të kaluar. Këto kontrata përfshijnë blerjen e sistemeve pa pilot, pajisjeve për njësitë e zbulimit dhe inteligjencës, pajisjeve për forcat speciale, armëve të lehta të këmbësorisë, pajisjeve të mbrojtjes personale dhe një Kompleti të Përbashkët të Kontrollit të Zjarrit, informoi ministri.
Misajlovski theksoi gjithashtu se pranimi i 300 ushtarëve të rinj profesionistë është në fazën përfundimtare.
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Gjeneral Major Sasko Lafchiski, gjithashtu foli në Ceremoninë Qendrore, ku morën pjesë Kryeministri Hristijan Mickoski, Kryetari i Parlamentit Afrim Gashi, deputetë, ministra, ish-ministra të mbrojtjes dhe shefa të Shtabit të Përgjithshëm, përfaqësues nga Unioni i Luftëtarëve dhe trupi diplomatik.
Në ceremoni morën pjesë edhe 26 togerë të dytë të graduar dhe 149 nënoficerë të cilët së fundmi përfunduan shkollimin dhe trajnimin e tyre.
Presidentja Sinjanovska-Davkova i dha Qendrës së Trajnimit të Kadetëve dhe Oficerëve Urdhrin e Meritës Ushtarake.
