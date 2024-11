Përbërja e re e Komisionit për falje do të konstituohet për dy-tre ditë, paralajmëroi presidentja Gordana Siljanovska Davkova, duke theksuar se deri tani kanë pranuar gjykatësja e pensionuar e Gjykatës Supreme, Millka Ristova, profesorët Oliver Baçanoviq, Afet Mamuti, Aleksandra Gruevska dhe profesoresha psikologe nga Fakulteti për siguri, Dragana Batiq.

Pëlqimi, siç shpjegoi Siljanovska Davkova, pritet nga një gazetar tjetër i respektuar në pension dhe një profesor tjetër i së drejtës penale nga UEJL.

Më e rëndësishmja për këtë komision është që së pari ta bëjë këtë, pasi po vjen Viti i Ri, e më pas ka falje. Por, një orë më vonë ai duhet të thërrasë anëtarët e të gjitha komisioneve të mëparshme për falje, për të dëgjuar vërejtjet, përvojat dhe propozimet e tyre. Pastaj, edhe për të thirrur kryetarin e Komisionit një seancë dëgjimore, ju e dini se është përgatitur një version pune i Ligjit për falje.

Ligji ynë për faljen tani është me shumë defekte, pas ndryshimeve, domethënë shfuqizimit të dispozitave nga Gjykata Kushtetuese, na duhet vërtet një ligj i përputhshëm me atë evropian dhe mendoj se atëherë Komisioni do të mund të marrë barrën e vendimit- duke bërë, tha Siljanovska Davkova.

Na duhet një ligj, theksoi Siljanovska Davkova, në të cilin do të përcaktohet saktësisht se kush çfarë, si dhe çfarë bën, por rreziku më i madh për këtë proces është që të politizohet apo partizohet.