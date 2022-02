Me ardhjen e iOS 15, aplikacioni “Find My” është bërë më i dobishëm se kurrë.

Pas përfundimit të instalimit të versionit më të fundit të sistemit operativ, tani mund ta gjeni telefonin tuaj edhe nëse është i fikur.

Kjo do të thotë që me “Find My” do të jeni akoma në gjendje të gjeni iPhone të tjerë vetëm nëse janë të ndezur.

Modelet që mbështesin gjetjen dhe kur fiken janë iPhone 11, iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max, iPhone 12/iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max, iPhone 13/iPhone 13 Mini dhe iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max.

Si të aktivizoni aplikacionin “Find My”?

Nëse jeni pronar i ri i iPhone ose nuk keni përdorur kurrë Find My, ja si të filloni – Në Settings, klikoni mbi emrin tuaj. Pastaj zgjidhni Find My, pastaj Find My iPhone.

Aktivizoni “Find My” iPhone, si dhe opsionin Find My Network, i cili do t’ju lejojë të kërkoni pajisjen edhe kur është e fikur.

Duke aktivizuar Dërgo Vendndodhjen e Fundit, telefoni juaj do të dërgojë vendndodhjen tuaj të fundit dhe ju do të dini se ku ishte kur bateria ishte e ulët.

Pas aktivizimit të këtyre artikujve, mund të kërkoni për iPhone përmes aplikacionit Find My në Mac ose ndonjë shfletues duke shkuar te iCloud.com/find dhe duke u identifikuar me Apple ID tuaj.