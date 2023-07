Pas mesnate do të shtrenjtohet për 2 denarë çmimi i naftës në Maqedoninë. Një litër naftë do të kushtojë 72,5 denarë. Çmimi i benzinës BS-95 mbetet 80 denarë për litër, i benzinës BS-98 gjithashtu do të mbetet 82 denarë.