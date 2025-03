Maqedoni

Mickoski: Radovishi do të fitojë një qendër moderne multifunksionale dhe një muze

Nuk kam çfarë të shtoj më tepër prej asaj që e thanë folësit paraprak. Do të doja t’u uroj qytetarëve të Radovishit. Të gjitha këto projekte, le t’i shfrytëzojnë me kënaqësi. Ka edhe projekte të tjera, këtu nuk do të ndalemi, e di se as si komunë, as si Qeveri. Si Qeveri,...