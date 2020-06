Maqedoni

Mjekët Stevanoviq dhe Balovski: Coronavirusi nuk kursen askënd, vret edhe persona të rinj

Gjatë ditës së djeshme në emisionin 360 në Alsat, mjekja Milena Stevanoviq duke folur për vdekshmërinë te pacientët sqaroi se punonjësit në klinikë të cilët punojnë me pacientët e infektuar me Covid-19 po ballafaqohen me vdekshmëri te pacientët që kanë pasur sëmundje kronike,...