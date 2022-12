Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira. Në luginat e vendit do të ketë mjegulla. Në vend do të fryjë një erë e lehtë në drejtimin jugor. Temperaturat ditore do të lëvizin prej 10 deri 16 gradë celsius. Edhe në ditët në vijim moti pritet të jetë i qëndrueshëm me periudha diellore...