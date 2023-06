Me heqje e plotë të masave kufizuese për shkak të COVID, vendet evropiane kanë lejuar rifillimin e “trafikut turistik”, por fakti që Shqipëria vazhdon të zgjerohet me kaq shpejtësi përballë rikthimit në normalitet të konkurrentëve të saj, është dëshmi e mëtejshme se ajo ka ruajtur vrullin që fitoi në fillim të pandemisë.

Ndërsa pjesa më e madhe e Evropës ishte e mbyllur për shkak të COVID, Shqipëria mbeti e aksesueshme pa kufizime, gjë që kontribuoi edhe në popullaritetin e saj të papritur.

Vitin e kaluar, 7.5 milionë turistë vizituan Shqipërinë, një rritje prej 32% krahasuar me vitin 2021. Nëse trendi aktual vazhdon, shifra mund të tejkalohet lehtësisht deri në dhjetor.

Shumë turistë nuk e dinë se Shqipëria është një parajsë verore. Shqipëria, ashtu si Kroacia dhe Mali i Zi, ndodhet në detin Adriatik, një nga krahët e Mesdheut të madh, por kostoja e jetesës është shumë më e ulët në krahasim. Do të gjeni të njëjtat ujëra bruz, plazhe me rërë të bardhë ose me guralecë, dhe qytete mesjetare me shtëpi prej guri, por pa hotele të shtrenjta.