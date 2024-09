Pasi ambasadorët e vendeve të BE-së vendosën të fillojnë negociatat me Shqipërinë për anëtarësim në BE, ndërkohë që Maqedonia nuk do të jetë pjesë e kësaj, ministri për Çështje Evropiane, Orhan Murtezani për TV21 tha se nuk kanë njoftim zyrtar.

“Zyrtarisht ende nuk kemi asnjë njoftim”, tha Orhan Murtezani për TV21.

Shqipëria më 15 tetor do të hapë kapitujt, do të ndahet nga Maqedonia e Veriut në rrugën drejt BE-së