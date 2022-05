TIRANË – Shqipëria pritet të marrë Presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për një muaj.

Kjo Presidencë do t’i kalojë Shqipërisë nga data 1 qershor dhe do të përfundojë me 1 korrik.

Në këtë të kësaj kryeministri Edi Rama dhe ministrja Olta Xhaçka do të nisen sot për një udhëtim pune drejt SHBA.