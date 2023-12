Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë përshëndet zbulimin e skandalit me vërtetime falco për origjinën bullgare në zonën e Gollobordës dhe angazhimin e gazetarëve të emisionit nvestigativ “Fiks Fare” në televizionin Top Channel, në të cilën vërtetohet se si lëshohet vërtetime të rreme për origjinën bullgare në Njësinë administrative Ostreni, zona Gollobordës. Është një tjetër konfirmim se regjistrimi i popullsisë në Republikën e Shqipërisë kaloi me shumë probleme. Shumë faleminderit për gazetarët e këtij emisioni të famshëm, i cili deri tani ka zbuluar një sërë aferash korruptive. Është një tjetër konfirmim i asaj që kemi paralajmëruar rregullisht, se regjistrimi në Republikën e Shqipërisë u pasua me shumë probleme dhe parregullsi.

Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë, përshëndet dhe aksionin ekspres të Policisë së Shtetit që arrestoi tre personat e përfshirë në këtë skandal.

Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë, para regjistrimit dhe gjatë regjistrimit, vazhdimisht ka theksuar presionin e individëve dhe institucioneve bullgare për të mos siguruar të dhëna të sakta për përkatësinë etnike të popullsisë në këto zona. Përpjekje të tilla u mbështetën qartë dhe pa mëdyshje dhe nga personalitete vendase. Nuk është sekret se jo vetëm në zonat më të varfra të vendit, në zonat e Gollobërdës, Prespës dhe të Gorës, ku ka përqendrimin më të lartë të maqedonasve por dhe në qytete si Tirana, Durrësi, Elbasani, Librazhdi, Kuksi, Korça e të tjera, u ushtrua presion i paparë nga individë nga Bullgaria, por edhe nga figura të larta politike nga Bullgaria, si zëvendëspresidentja Jotova dhe ambasadori në Tiranë, përmes shantazhit, ryshfetit dhe në mënyrë të ngjashme, maqedonasit u kërkua të regjistroheshin si bullgarë.

Vazhdimisht theksuam se maqedonasit gjatë regjistrimit dhe para u shantazhuan se nëse nuk regjistrohen si bullgarë do t’u refuzohet kërkesa për marrjen e nënshtetësisë bullgare ose do t’u hiqet shtetësia e fituar. Banorët e këtyre zonave janë të detyruar të aplikojnë për shkak të varfërisë së madhe dhe me synimin për të shkuar në vendet evropiane për të siguruar jetesë elementare.

Duke marrë parasysh zhvillimet e fundit në lidhje me vërtetimet false, duket qartë se të ashtuquajturit Bullgarët në Republikën e Shqipërisë do të jenë vetëm një numër i rremë i nevojshëm për të kënaqur orekset e Bullgarisë, e cila si anëtare e Bashkimit Europian po shantazhon me veto Republikën e Shqipërisë në rrugën e saj drejt familjes europiane.

Shoqata Maqedonase “Ilinden”-Tiranë, Kryetar Nikolla Gjurgjaj

Shoqata Maqedonase “Ilinden”- Dega Gollobordë, Kryetar Fatri Fetahu