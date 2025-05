Maqedoni

Delegacioni qeveritar i kryesuar nga Nikolloski në Londër për marrëveshjen e partneritetit strategjik

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, sot dhe nesër është për vizitë në Mbretërinë e Bashkuar, ku do të nënshkruhet marrëveshja Qeveri-me-Qeveri në kuadër të marrëveshjes për partneritet strategjik ndërmjet dy vendeve, me të cilën Maqedonia do të...