Me 147 viktima në 24 orët e fundit është rritur në 23.357 numri i palestinezëve të vrarë në sulmet të cilat Izraeli kryen që nga 7 tetori e deri më tani ndaj Rripit të Gazës nën bllokadë. Ministria e Shëndetësisë në Gaza përmes një deklarate me shkrim dha informacion lidhur me sulmet që Izraeli vazhdon prej 96 ditësh kundër Rripit të Gazës.