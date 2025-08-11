Një shkëmbim me armë zjarri ka ndodhur mesditën e sotme mes dy mjeteve në Tetovë të Maqedonisë së Veriut. Bëhet me dije se nga shkëmbimi i zjarrit një person ka humbur jetën dhe katër persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Konkretisht ngjarja ka ndodhur në ora 12:30, në kryqëzimin e rrugës “Ilinden” me rrugën “Bllagoja Toska” në Tetovë.
Nga informatat e marra nga qytetarët dhe dëshmitarët okularë në vendngjarje, është marrë informacion se automjeti që është drejtuar drejt rrugës “113” është një automjet pasagjerësh “Ford Fiesta” me targa të Tetovës. Gjatë kontrollit është konstatuar se bëhet fjalë për targa të çregjistruara nga i njëjti automjet, në pronësi të një 19-vjeçari me iniciale E.M nga fshati Gajre e Tetovës.
Gjatë marrjes së masave, në kryqëzimin e rrugës “Bllagoja Toska” me rrugën “107” është gjetur një automjet pasagjerësh “Volkswagen Golf” me targa të Tetovës, në pronësi të një 46-vjeçari me iniciale F.R, ndërsa brenda automjetit është gjetur një person i vdekur me plagë nga arma e zjarrit. Ndërkohë autoritetet janë në vendin e ngjarjes dhe po hetojnë shkaqet e plota të krimit.
Gjithasht në spitalin Klinik-Tetovë janë transferuar tre persona me lëndime nga të cilët një vajzë e mitur nga Tetova me plagë nga arma e zjarrit, e cila është mbajtur nën vëzhgim. Ndërsa dy persona të tjerë, O.O.(34) dhe R.T. me plagë nga arma e zjarrit, si raste urgjente janë transferuar në Kompleksin e Klinikave “Nëna Terezë” në Shkup. Në shkëmbim zjarri nga automjetet është lënduar edhe një këmbësor A.S.(60) nga Tetova, i cili ishte kalimtar i rastit dhe është transferuar në klinikat e Shkupit. Nga Spitali i Tetovës, thuhet se 4 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore me lëndime të ndryshme nga të shtënat me armë zjarri.
“Rreth orës 12:20, në Urgjencën e Spitalit Klinik të Tetovës janë sjellë katër pacientë me lëndime të ndryshme trupore: 1. A.S., 60 vjeç, me frakturë në pjesën e këmbës, 2. R.T., 37 vjeç, me trup të huaj në regjionin e kraharorit, 3. D.R., 12 vjeç, me trup të huaj në pjesën e femurit, 4. O.O., 32 vjeç, me trup të huaj në zonën e gjoksit. Pas ekzaminimeve të menjëhershme mjekësore dhe trajtimit sipas protokolleve të urgjencës, pacientët janë transferuar për trajtim të mëtejshëm në Klinikën Universitare në Shkup. Spitali Klinik i Tetovës mbetet i përkushtuar në ofrimin e ndihmës mjekësore të shpejtë dhe profesionale në të gjitha rastet urgjente” thuhet në raportin e Spitalit të Tetovës.
Comments are closed for this post.