Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me temperatura të ulëta të mëngjesit që do të zbresin deri në 4 gradë ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 23 gradë. Sinoptikët kanë paralajmëruar që nga e hëna reshje shiu pasdite, fillimisht në pjesët perëndimore,...