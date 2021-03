Me një takim me Presidentin Borut Pahor, Ministrja Radmila Sheqerinska përfundoi vizitën një-ditore zyrtare në Republikën e Sllovenisë, e cila u zhvillua me ftesë të Ministrit të Mbrojtjes, Matej Tonin. Në bisedën me Presidentin slloven, Sheqerinska shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të vendit tonë.

“Maqedonia e Veriut dhe Sllovenia janë lidhur nga një miqësi dhe bashkëpunim i fortë që ka zgjatur për dekada. Mbështetja juaj është veçanërisht e rëndësishme për ne tani që BE po bën përpjekje për të siguruar një konsensus për zgjerimin me Ballkanin Perëndimor”, tha Ministrja Sheqerinska, duke shtuar se pritjet tona janë që BE të mbizotërojë mbi pikëpamjen se çështjet bilaterale midis vendeve anëtare dhe vendet aspirante nuk duhet të ndërhyjnë në procesin e negociatave.

Presidenti Borut Pahor tha se Sllovenia do të vazhdojë të mbështesë Maqedoninë e Veriut dhe se presidenca e ardhshme sllovene do ta kthejë rajonin në fokusin e BE-së.

Problemet e shkaktuara nga pandemia si dhe problemet e shkaktuara nga mungesa e vaksinave u diskutuan gjithashtu në takim.

Pjesa qendrore e vizitës në Slloveni ishte takimi me Ministrin e Mbrojtjes Matej Tonin, me të cilin Sheqerinska diskutoi për bashkëpunimin në mbrojtje dhe zhvillimin e aftësive të NATO-s në Republikën e Maqedonisë së Veriut./Telegrafi/