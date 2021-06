Ministrja e Mbrojtjes, Radmilla Sheqerinska foli rreth Ligjit për ndërtimet pa leje.

“Nuk mendoj se janë probleme të përgjithshme por janë probleme konkrete që nëse nuk i diskutojmë, ka njerëz që mendojnë se do të shuhen këto probleme. Secila parti serioze duhet të ketë ndryshime të ndryshme dhe këtë e respektoj”, tha Sheqerinska.

Ajo shtoi se ka qenë e bindur se do të ketë reagim nga qytetarët.

“Isha e bindur se do të ketë reagim serioz nga qytetarët. Dhe kjo ndodhi. Për këtë shkak e them që disa njerëz heshtën se ka problem, nuk e zgjodhi problemin, përkundrazi, na detyroi të dalim dhe me pas të heqim dorë”, tha Sheqerinska.