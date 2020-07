Seanca konstituive e përbërjes së re parlamentare do të mbahet të martën në mesditë nën protokolle të posaçme për shkak të koronavirusit edhe atë në sallën tjetër kuvendare – Kupolën e Madhe. Në të njëjtën kohë, partitë ndërmjet tyre po negociojnë për të formuar koalicion, me të cilën do të sigurojë shumicë prej 61 deputetësh.

Seanca konstitutive do të mbahet sipas protokolleve dhe kritereve të përcaktuara në koordinim paraprak me kryetarin e Komisionit për Sëmundje Infektive Zharko Karaxhovski, me qëllimin e vetëm për të zvogëluar rrezikun e përhapjes së mundshme të infeksionit koronavirus, njoftuan dje nga Kuvendi.

Deputetëve, të ftuarve dhe përfaqësuesve të mediumeve gjatë hyrjes në Kuvend do t’u matet temperatura e trupit të tyre, pas çka do të lejohen të hyjnë në ndërtesë. Dezinfektuesit do të sigurohen në të gjitha hyrjet.

Mysafirët do të shikojnë transmetimin e seancës konstitutive nga salla plenare “Maqedonia”, ku do të sigurohet distanca e nevojshme fizike. Gjatë ditës, në të gjitha dhomat ku ka aktivitete, pas përfundimit të tyre, do të bëhet dezinfektimi. Në përputhje me rekomandimet e Komisionit për Sëmundje Infektive dhe përfaqësuesve të mediave, do të zbatohen protokolle të caktuara për monitorimin e sesionit konstitucional, në mënyrë që të zvogëlohet rreziku i përhapjes së koronavirusit.

Për të shmangur grupimin më të madh, në seancën konstituive do të marrin pjesë maksimum dy përfaqësues nga secili medium. Sipas rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Infektive, kapaciteti i hapësirës lejon maksimum 50 përfaqësues të mediumeve.

“Në përputhje me rekomandimet e Komisionit për Sëmundje Infektive, Klubi Parlamentar, restoranti dhe bifeja e vendosur në qendrën e shtypit nuk do të funksionojnë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të Veriut. Për të siguruar kujdes më të madh shëndetësor, dhe duke pasur parasysh që kjo është ngjarje e madhe, e cila do të zhvillohet brenda, të gjithë të pranishmit në ndërtesë këshillohen që të kufizojnë lëvizjen nëpër ndërtesë dhe të mbajnë gjithmonë maskë mbrojtëse”, informuar nga shërbimi parlamentar për shtyp.

Ndryshe, në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më datë 15-të të këtij muaji, LSDM-ja fitoi 46 mandate, OBRM-PDUKM-ja 44, BDI-ja 15, koalicioni AA dhe Alternativa 12-të, E Majta dy dhe PDSH-ja një. Rezultatet zyrtare përfundimtare të zgjedhjeve u publikuan më 25 korrik, kur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve u ndau çertifikatat deputetëve të sapozgjedhur.