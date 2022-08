Ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali në konferencën e sotme për shtyp tha se si institucion po analizojnë problemin me mungesën e mjekëve amë.

Sali tha se përpos problemit që mjekët e rinj nuk duan të bëhen mjek amë, po ballafaqohen edhe me problemin e plakjes së kuadrit mjekësorë.

“Gjithashtu kemi sfidë me mjekët e rinj, që nuk duan të bëhen pjesë e nivelit primarë dhe këtë problem po e trajtojmë, po e diskutojmë, se si mund ta zgjidhim që një mjek i ri të dëshiron të bëhet mjek amë në vendin e tij të lindjes apo në vendin ku aktualisht jeton, dhe gjithsesi është sfidë edhe plakja e kuadrit shëndetësorë, edhe këtë analizë po e bëjmë se si të iu mundësojmë qytetarëve tanë që të kenë mbrojtje shëndetësore me të gjithë këtë sfidë me shkuarjen e mjekëve në pension”, deklaroi Sali.