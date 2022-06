Ndërmarrja Publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi”-Shkup njofton se do t’i rrisë pagat për 1278 punonjës.

Nga ndërmarrja thonë se rritja vjen si pasojë e krizës ekonomike dhe inflacionit në vend.

“Kjo rritje do të mbulojë të gjithë 1278 punonjësit me paga mujore deri më tani paga e gushtit do të rritet linearisht për 2806 denarë.

Kjo është rritja e parë e pagave pas stagnimit të tyre 13-vjeçar”, thonë nga N.P. “Ujësjellësi dhe kanalizimi”.