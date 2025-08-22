Edhe pas 12 tetorit qytetarët e Maqedonisë do të hyjnë në zonën Shengen pa qenë të detyruar të kenë lënë në sistemin e Bashkimit Evropian të dhëna biometrike si fotografi dhe gjurmë gishti. Sipas ministrit të Transportit Aleksandar Nikolloski, i cili sot ishte në vizitë pune në Odën Ekonomike, për të dëgjuar shqetësimin e komunitetit pikërisht rreth rregullave të reja për udhëtim dhe qëndrim në BE, mbetet pyetje kur realisht do të nisë mënyra e re e hyrjes në BE.
“Sa i përket rregullave për hyrje në Bashkimin Evropian, ato janë shtyrë për Maqedoninë, ato do të fillojnë, nëse fillojnë, nga prilli i vitit të ardhshëm, nëse nuk ka sërish shtyrje. Ndërkohë, ne jemi në dialog aktiv me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian”, tha Aleksandar Nikolloski.
Ndryshe, qëllimi i rregullave të reja për hyrje dhe dalje në Bashkimin Evropian është digjitalizimi i plotë i hyrjes dhe daljes nga zona e Unionit, si dhe mbajtja elektronike e të dhënave për numrin e lejuar të ditëve të qëndrimit që nuk duhet të kalojë 90 ditë në periudhë prej 180 ditësh.
“Në thelb, ajo për të cilën jemi informuar është se sistemi ekzistues që ka Bashkimi Evropian po digjitalizohet, bota po ecën përpara, normalisht edhe teknologjia po ecën përpara dhe në këtë drejtim sigurisht duhet të respektohet ajo që po fut BE nga njëra anë. Nga ana tjetër, nuk duhet të komplikohen procedurat për hyrjen e qytetarëve maqedonas”, shtoi ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
Ndryshe, pasi të zbatohet ky rregull i ri për hyrje në BE, pas gjashtë muajve do të nisë një detyrim shtesë për të gjithë udhëtarët që do të duan të hyjnë në Union. Kjo do të nënkuptojë aplikim online për leje për të shkuar në zonën Shengen, për çka do të duhet të paguhen shtatë euro. Leja e fituar do të vlejë tre vjet, pas së cilës procedura përsëritet.
