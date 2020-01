Cristiano Ronaldo ka ndarë me ndjekësit e tij një fotografi ku shihet me i zhveshur me trupin të gjithin në muskuj.

Cristiano Ronaldo ka rikthyer vëmendjen te fiziku i tij mbresëlënës përmes një fotografie të re, të cilën e ka ndarë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale.

Futbollisti portugez është i njohur për muskujt e tij, ndërsa sa herë që publikon imazhe të trupit të tij bëhet lajm në mediat botërore.

Ai është 34 vjeçar, mirëpo kjo nuk vërehet aspak në formën e tij fizike, për të cilën është i njohur sulmues i Juventusit.

Ronaldo është një prej sportistëve që angazhohet maksimalisht si në palestër ashtu edhe në stërvitje dhe falë këtij angazhimi ruan këtë formë të jashtëzakonshme.