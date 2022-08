Artistja e njohur, Rina Balaj mbetet ndër emrat më të komentuar të estradës shqiptare.

Krahas karrierës, ajo është mjaft aktive edhe në rrjetet sociale ku për fansat sjell fotosesione të ndryshme.Njëjtë ka vepruar edhe së fundmi, kur Rina u shfaq provokuese dhe në formë të mirë në disa foto të reja duke vënë në pah linjat joshëse të trupit.

E veshur me një palë sytjena sportive të kombinuara me xhinse ndërsa shihet me flokët të shkurtra dhe pa makijazh, krijuesja e hitit “Bad Rosita” dukej në super formë.

Përmes mbishkrimit në postim, Rina ka lënë të kuptohet se është drejt finalizimit të një projekti të ri muzikor.