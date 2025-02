“Në ora 16:30 do të niset treni i parë nga Shkupi drejt Kumanovës. Udhëtimi do të zgjasë 41 minuta, dy herë në ditë do të operojë.

Në mëngjes në ora 06:30 do të niset nga Kumanova…dhe i njëjti tren në ora 16:30 do të kthehet mbrapsht në Kumanovë dhe gjithsesi anasjelltas drejt Shkupit, dmth do të kemi 4 trena në ditë që do të operojnë për 41 minuta, që do të pajtoheni të gjithë, është vërtet shpejtë.”, deklaroi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikollovski pas vizitës së sotme në “Hekurudha transport”.