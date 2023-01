Regjistrohet viktima e parë si pasojë e gripit stinor për këtë vit. Bëhet fjalë për një 65 vjeçar nga Shkupi, te i cili është konstatuar influenca A/H3. Pacienti, i cili ka ndërruar jetë nuk ka qenë i vaksinuar kundër gripit, ndërsa po kurohej në Klinikën Infektive. Në raportin e Institutit të Shëndetit Publik theksohet se pacienti i cili ka ndërruar jetë ka vuajtur edhe nga sëmundje të zemrës si dhe nga mushkëritë e bardha.

Nga Klinika Infektive nuk japin detaje për këtë rast. Jo zyrtarisht mësohet se ai ka qenë i shtruar një muaj në Klinikë, përkatësisht gjatë gjithë dhjetorit, ndërsa ka ndërruar jetë më 1 janar. Gjatë sezonit të gripit, gjithsej janë regjistruar 3 viktima. Dy nga Shkupi dhe një nga Dibra. Raporti i fundit i institutit të Shëndetit Publik tregon se gjatë javës së parë të janarit janë regjistruar 821 raste me grip stinor, që është për rreth 350 raste më shumë krahasuar me një javë më parë, ndërsa për rreth 75% ky numër është më i lartë se periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Moshat nga 0-4 vjeç mbeten më të prekurat nga gripi.

Autoritetet shëndetësore bëjnë apel për vaksinim kundër gripit. Nga Qendra e Shëndetit Publik në Shkup thonë se me rritjen e numrit të të prekurve nga gripi është rritur dhe interesimi i qytetarëve për t’u vaksinuar.

“Kohëve të fundit kemi rritje drastike të të sëmurëve nga gripi stinor dhe me këtë është rritur interesi për vaksinim. Në Qendrën për shëndet publik vetëm javën e kaluar janë vaksinuar rreth 500 persona me vaksinën kundër gripit. 1:07 Vaksinohen të gjithë qytetarët pa marrë parasysh moshën. Vaksina kundër gripit sezonal është mbrojtja e vetme e sigurt kundër gripit”. Ne kemi kontraktuar 2000 vaksina që janë private, me pagesë të pacientëve dhe mbi 1500 veçmë janë harxhuar. 1:35 Personat që kanë mbetur pa u vaksinuar apeloj që të vaksinohen në numër sa më masiv me qëllim që të mbrojmë komplikimet nga gripi sezonal”, tha Besim Zeqiri, Drejtor i Qendrës së Shëndetit Publik.

Deri më tash me vaksina kundër gripit sezonal janë imunizuar rreth 60,000 qytetarë./Alsat/