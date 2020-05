Maqedoni

Përgatitjet e fundit të BFI-së, nesër hapen xhamitë

Bashkësia Fetare Islame nuk ndryshon qëndrimin për hapjen e xhamive. Vendimit të së premtes, vetëm iu shtuan masat se si duhet vepruar. Falja brenda xhamisë do të bëhet në pika të caktuara me qëllim të ruajtjes së distancës. Besimtarët do të mund të falen edhe jashtë xhamisë, por...