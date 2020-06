Rastet aktive me koronavirus në Shkup, kryeson Çairi dhe Gazi Baba

Ministria e Shëndetësisë njofton se në Shkup ka rreth një mijë raste aktive me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur numrin e rasteve aktive nëpër komunat e Shkupit duke theksuar se rastet aktive sipas komunave mund të pësojnë ndryshime pasi që nuk kanë mbaruar anketat epidemiologjike me të gjithë personat e ri të diagnostifikuar me Covid0-19.

• Çair-235

• Butel-88

• Aerodrom-87

• Gazi Baba-89

• Qendër-87

• Karposh-79

• Saraj-75

• Kisella Vodë-52

• Gjorce Petrov-39

• Shuto Orizarë-29

• Studeniçani-25

• Haraçinë-30

• Ilinden-20

• Petrovec-7

• Çuçer Sandevë-6

• Sopishte-3

• të huaj -2

• të paidentifikuar-2