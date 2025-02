Eurpodeputeti dhe raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian, Tomas Vajc sot do ta vizitojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Siç infomorjnë nga pres-shbërbimi qeveritar, Vajc do të realizojë takim me kryesinë e Vlen-it, ndërsa do të takohet edhe me Ivanka vasilevën, bashkëkryesuese e Komitetit të përzier parlamentar KPP-RM dhe BE-së dhe me liderin e LSDM-së, Venko Filipçe.

Eurodeouteti austriak në tetori të vitit të kaluar është emëruar si raportues i ri i Parlamentit Evropian për Maqedoninë.

Ai vjen në vendin e eurodeputetit bullgar, Ihan Quçuk, i cili e ka kryer këtë detyrë.