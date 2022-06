Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se nuk priste që samiti i BE-së javën e ardhshme t’i hapte rrugën vendit të tij për të nisur bisedimet e anëtarësimit në BE, duke fajësuar Bullgarinë, raportoi sot Politico, sipas mediave shqiptare.

Kancelari gjerman Olaf Scholz vizitoi Bullgarinë javën e kaluar në një përpjekje për të ndaluar bllokimin e Sofjes përpara samitit të ardhshëm në Bruksel të enjten dhe të premten.

Në një intervistë për Politico, Rama është shprehur pesimist.

Kjo është një spirale. Ata hynë në një spirale. Dhe është shumë, shumë e vështirë të dalësh nga kjo spirale – tha Rama, i cili do të marrë pjesë në takimin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së në Bruksel para samitit.Nuk kam asnjë pritshmëri. Unë mendoj se asgjë nuk do të ndodhë. “Shqipëria dhe Maqedonia nuk do të fillojnë zyrtarisht bisedimet e pranimit,” tha ai.