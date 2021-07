Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama sot dhe nesër do të jenë për në Shkup ku do të takohen me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev në kuadër të nismës për bashkëpunim e njohur “Mini-Shengen”.

Gjatë qëndrimit në Shkup, Zaev, Rama dhe Vuçiq do të marrin pjesë në Forumin Ekonomik për bashkëpunim rajonal, i organizuar nga Odat ekonomike të Serbisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq javën e kaluar tha se emri i nismës “Mini Shengen” do të ndryshohet në Forumin ekonomik rajonal në Shkup dhe se do të nënshkruhen tre marrëveshje.

“Punuam në tre dokumente dhe besoj se do t’i nënshkruajmë në Shkup. Këto dokumente janë të rëndësishme për tregtinë, lejen e punës dhe mbështetje në rast të zjarreve, përmbytjeve dhe katastrofave të tjera”, tha Vuçiq.