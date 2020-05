Edhe pse ka një rënie të ulët, shumica e qytetarëve ende mbështesin masat kufizuese për mbrojtje kundër virusit Corona, sipas sondazhit të fundit të opinionit të kryer nga Instituti për Kërkime Politike Shkupi për Detektor.

Sipas rezultateve të hulumtimit, 57.5 përqind e qytetarëve mendojnë se masat e prezantuara janë të përshtatshme, 21.2 përqind i konsiderojnë ato si të mira dhe 13.2 përqind si të pamjaftueshme.

Që masat të jenë të përshtatshme dhe numri i qytetarëve që i konsiderojnë masat e duhura zvogëlohet me 3.2 pikë përqind. Ndryshimi më i madh është në mesin e qytetarëve që i konsiderojnë masat jo të mjaftueshme. Nëse në Mars 20 përqind e qytetarëve menduan se masat nuk ishin të mjaftueshme, tani ajo përqindje ka rënë në 13.2 përqind.

Një ulje të vogël e mbështet edhe Ministri i Shëndetësisë Venko Filipce, puna e të cilit ishte e kënaqur me 78.3 përqind të të anketuarve, që është më pak se 80 përqind që ishin regjistruar në sondazhin e Marsit.

Kur bëhet fjalë për qytetarë të pakënaqur me punën e Ministrit Filipce, numri i tyre u rrit nga 11 përqind në Mars në 15.2 përqind në Prill. 71.2 përqind e të anketuarve thonë se janë të kënaqur me punën e autoriteteve në lidhje me krizën ndërsa 22.2 përqind thonë se nuk janë.

Në krahasim me një studim të mëparshëm të opinionit në Mars, kënaqësia e qytetarëve nga puna e autoriteteve ra me 8 përqind në një muaj dhe pakënaqësia u rrit me 8.2 përqind në të njëjtën periudhë.

Rezultatet tregojnë se 77.2 përqind e të anketuarve besojnë se masat e marra nga autoritetet parandalojnë përhapjen e virusit, ndërsa 17.9 përqind nuk janë të bindur.

Më pak se gjysma e të anketuarve besojnë se kujdesi shëndetësor ka burime për t’u marrë me krizën. Kjo pamje ndahet nga 41.2 përqind e të anketuarve, ndërsa 35.2 përqind janë të bindur ndryshe.

Në krahasim me sondazhin e Marsit, nuk u vërejtën ndryshime domethënëse gjendja shpirtërore e qytetarëve. 40.7 përqind e të anketuarve thonë se janë të kënaqur me mënyrën se si po testohet virusi koronavirus. 33.8 përqind thonë se janë të pakënaqur dhe 25.5 përqind nuk kanë përgjigje.

Më shumë se një e treta e të anketuarve presin që situata të kthehet në normale deri në fund të Majit. 36.6 përqind e të anketuarve kanë një qëndrim të tillë, 18.3 përqind presin normalizim deri në fund të qershorit dhe 12.1 përqind deri në fund të prillit. 7.2 përqind e të anketuarve besojnë se do të kemi normalizim vetëm në shtator, 5.1 përqind deri në fund të vitit, dhe 1.3 përqind vitin e ardhshëm.

Qytetarët vazhdojnë të kenë frikë nga kriza ekonomike e shkaktuar nga virusi. 33.5 përqind e të anketuarve kanë një qëndrim të tillë, që është një rënie e vogël në krahasim me 38.8 përqind për të cilën kriza ekonomike ishte më e shqetësuar në sondazhin e marsit. 11.8 përqind kanë frikë nga rënia e sistemit të kujdesit shëndetësor, 10.1 përqind nuk kanë ushqim dhe ilaç, 8.5 përqind kufizime të jetës shoqërore dhe 7.6 përqind humbje pune.

Sa i përket vendeve të rajonit, shumica e qytetarëve besojnë se nuk ka dallim në mënyrën se si vendi po merret me krizën. 49% e të anketuarve kanë një qëndrim të tillë, 23.6% mendojnë se vendi po bën më mirë dhe 17.1% më keq se vendet fqinje.

Hulumtimi i opinionit publik me urdhër të Detektorit u realizua me telefon nga Instituti për Kërkime Politike Shkup duke përfshirë 1.123 të anketuarve në periudhën 21-24 Prill.