Institucionet kompetente ishin efektive në përballimin e pasojave të tragjedisë në Koçan. Përqindja e qytetarëve që besojnë se autoritetet shëndetësore iu përgjigjën me sukses numrit të madh të personave të lënduar në zjarrin në diskotekën Pulse në Koçan më 16 mars është veçanërisht e lartë. Këto janë pjesë e rezultateve të anketës së opinionit publik në Maqedoni nga MKD.mk, të kryer nga agjencia Market Vision.

Dy të tretat e të anketuarve besojnë se institucionet kompetente u përballën në mënyrë efektive me pasojat e tragjedisë në Koçan. 35.3 përqind e të anketuarve thonë se reagimi i institucioneve kompetente ndaj kësaj tragjedie ishte joefektiv.

Më shumë se 70 përqind e të anketuarve besojnë se autoritetet shëndetësore u përballën në mënyrë efektive me numrin e madh të të lënduarve në zjarrin në Koçan. Përqindja e qytetarëve të pakënaqur me autoritetet shëndetësore është 21.8%.

Dhe në lidhje me hetimin, punën e Ministrisë së Brendshme dhe prokurorisë për të përcaktuar përgjegjësinë për tragjedinë në Koçan, një përqindje e lartë e qytetarëve (53.1%) thonë se autoritetet po merren me të shpejt dhe me efikasitet. 32.8 përqind e të anketuarve i dhanë një përgjigje negative kësaj pyetjeje.

Lidhur me çështjen aktuale të zëvendësimit të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorit Publik, shumica e të anketuarve dhanë një përgjigje pozitive. Rreth gjysma e të anketuarve besojnë se Këshilli Gjyqësor duhet të ndryshohet (50.3%), dhe pak më pak, 45.7%, besojnë se Prokurori Publik duhet të ndryshohet. Rreth 20 përqind e të anketuarve i dhanë një përgjigje negative kësaj pyetjeje.

Dy të tretat e të anketuarve mbështesin masën e qeverisë për të ngrirë marzhet për disa produkte.

Mbi 40% e të anketuarve besojnë se produktet e përfshira në masën e ngrirjes së marzhit janë zgjedhur mirë, ndërsa 13.2% nuk ​​pajtohen me përzgjedhjen e produkteve të mbuluara nga kjo masë. Nga këta, shumica, ose 39.4%, deklaruan se çmimet e të gjitha produkteve duhet të ngrihen, jo vetëm të disa prej tyre.

Pothuajse gjysma e të anketuarve (40.3%) besojnë se çmimet e larta janë kryesisht për shkak të marzheve të tepërta të shitësve me pakicë.

Anketa u krye nga 20 marsi deri më 17 prill duke përdorur metodën CATI – anketë telefonike e asistuar nga kompjuteri mbi një mostër prej 1,200 të anketuarish (gabim statistikor: 3%; intervali i besimit: 95%).

Përfaqësuese në nivel të Maqedonisë sipas: rajonit, gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike sipas të dhënave mbi popullsinë rezidente nga regjistrimi i vitit 2021.

