Ja muti shumëngjyrëshe nga SDS, të njëjtat marifete, vetëm tani me keqpërdorimin e vdekjes së fëmijëve, thotë Goran Angelov – Qoseto, duke shpërndarë videon e aktivistit që publiku e kujton pas glorifikimit të Zoran Zaevit dhe që tani pas disa vitesh është rishfaqur në publik.

Komuniste po abuzoni femijet, tani kjo nuk do te shkoje aq kollaj sa thoni ju mut e qelbur!!!, thote me inat Qoseto dhe nuk eshte i vetmi reagim per rikthimin e lavdishem te aktivistes shumengjyreshe.