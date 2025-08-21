Gjatë 24 orëve të fundit, ka pasur gjithsej 18 zjarre në zona të hapura në të gjithë vendin, nga të cilat tre janë aktive, njoftoi këtë mëngjes Qendra e Menaxhimit të Krizave (QMK).
Zjarret janë aktive në territorin e komunave Makedonski Brod, Prilep dhe Mavrovë e Rostushë. Në “Jasen” po digjet një mal i përzier. Në zonën e fshatit Bellovodicë, në vendin e quajtur “Livada”, po digjet një mal me ah. Në territorin e fshatit Cerovë, po digjet një mal me kërcell të ulët dhe po digjen prerje drurësh.
Nga zjarret e shuar, dy ishin në territorin e komunave Gostivar, Petrovec dhe Tetovë, ndërsa të tjerat ishin në rajonin e Gazi Babës, Dollnenit, Zhelinës, Krushevës, Negotinës, Radovishit, Strugës, Studeniçanit dhe Çeshinovës – Obleshevës.
