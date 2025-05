“Trukime të tilla nuk do të lejojmë të ndodhin. dikush mund të tentojë të shërbehet me të tilla truqe, por kjo nuk do të ndodhë. Personalisht bisedova me ministrin dhe me drejtorin e Inspektoratit shtetëror të tregut për kontroll të përforcuar jo vetëm tek tregtarët, por edhe tek distributorët dhe prodhuesit, të shohim se mos ka ndonjë truk tek faturat hyrëse, jo vetëm lidhur me çmimet në rafte”, potencoi kryeministri.