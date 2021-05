Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e sotme ka miratuar propozimin e Shtabit të Krizës që ora policore të filloj në ora 24 dhe të zgjas deri në ora 05:00. Gjithashtu në mbledhjen e sotme është vendosur që objektet gastronomike të punojnë deri në ora 23:30 minuta, të rikthehen organizimit e ngjarjeve kulturore por me kufizime për pjesëmarrje ndërkaq të fillojnë me punë edhe Qendrat e fitnesit. Lehtësimi plotësues i masave vjen pas rënies së theksuar të numrit të rasteve të reja me Kovid-19. Këto vendime të Qeverisë do të hyjnë në fuqi prej ditës së nesërme, e mërkurë 12.05.2021.