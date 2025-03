Në këto momente të vështira dhe të trishta për të gjithë qytetarët e Maqedonisë dhe në shenjë nderimi për viktimat e humbura, të lënduarit dhe familjet e tyre, lusim mediat që të përmbahen nga publikimi i spekulimeve dhe dezinformatave, me qëllim që të mos krijojmë dhimbje dhe stres shtesë për opinionin.

Numri i viktimave në zjarrin në Koçan është 59, fatkeqësisht njerëz të rinj që humbën jetën në mënyrë tragjike. Megjithatë, media të caktuara, duke iu referuar burimeve të pa verifikuara, spekulojnë për numrin e të vdekurve dhe kontribuojnë në shqetësimin e opinionit.

Në këto momente të pikëllimit, ju lutemi të gjithë të sillemi me përgjegjësi, kjo është tragjedi për gjithë shtetin dhe duhet të ndjejmë bashkë me dhimbjen e të afërmve.

Çdo informacion që ka të bëjë me hetimin, Qeveria, Ministria e Punëve të Brendshme dhe të gjitha organet e tjera do ta njoftojnë opinionin në mënyrë transparente dhe në kohë, përmes konferencave për shtyp dhe njoftimeve për shtyp. Askush nuk do të kursehet nga përgjegjësia, pavarësisht se sa i madh është faji i ndonjë personi të përfshirë në këtë rast, ai do të mbajë përgjegjësi në përputhje me ligjin.

Përsërisim se asgjë nuk do të mbahet e fshehtë dhe jemi në dispozicion për pyetje shtesë që janë në interes të opinionit.

Po ashtu, Qeveria miratoi vendim për mbulimin e plotë të shpenzimeve për akomodimin dhe transportin e familjeve të të lënduarve që po trajtohen jashtë shtetit. Për komunikim më të shpejtë dhe më efikas, është hapur edhe linjë telefonike, ndërsa numri është 070270370.

Kjo është më e pakta që mund të bëjmë në këto momente të vështira dhe të dhimbshme. Po ashtu, informojmë se Qeveria dhe Ministria e Punëve dhe Tregtisë së Jashtme janë në komunikim të vazhdueshëm me familjet e të lënduarve që aktualisht po trajtohen në shtete të tjera, si dhe me ato që po dërgohen në vazhdueshmëri.

Në vazhdim Ju dërgojmë edhe numrat

Ministria e Punëve dhe Tregtisë së Jashtme:

075/273-732

075/268-736

Turqi – Ankara

+90 5316579200

+90 5335725684

Turqi – Stamboll

+90 542 810 99 78

+90 552 561 80 09

Greqi – Athinë

+30 6944190134

+30 6947736602

Greqi – Selanik

+30 694 525 8536

Bullgari

+359 876123768

+359 876112993

+359 889210005

Serbi

+381 601382942

+381 601427455

Hungari

+363 03037377

Lituani – Poloni

+48 608141191

Austri

+436644680520

+436767069209

Slloveni

+386 41 353 198

+386 40 800 747

Kroaci

+385 99 524 4741

+385 91 608 2944

Norvegji

+47 406 31 613

+47 922 34 630

Itali

+39 3384079247

+39 3518504187

Poloni

+48 608 141191

Suedi

+46 701844605

+46 768792019