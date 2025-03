Qeveria e Maqedonisë shpalli detaje të reja në lidhje me subvencionet për energjinë elektrike. Çdo muaj, qytetarët që plotësojnë disa kushte do të kenë të drejtë të marrin një subvencion prej 1.000 denarë për faturën e energjisë elektrike. Subvencioni është pjesë e programit të shtetit për mbështetje të familjeve me të ardhura të ulëta dhe për lehtësimin e barrës së shpenzimeve të larta për energji.

Kush ka të drejtë për subvencionin?

• Familjet me të ardhura të ulëta, si dhe ata që kanë aftësi të kufizuara ose faktorë të tjerë socialë, do të kenë të drejtë për këtë mbështetje.

• E drejta për subvencion varet nga të ardhurat e familjes dhe numri i anëtarëve të saj.

Si mund të aplikoni?

• Aplikimet mund të bëhen përmes internetit ose në zyrat e komunave.

• Nevojiten dokumente që do të vërtetojnë të ardhurat e familjes dhe kriteret e tjera, si numri i anëtarëve të familjes ose statusi social.

• Më shumë informacion për aplikimin dhe dokumentet e nevojshme do të jenë të disponueshme në faqet e internetit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjisë.

Ky subvencion ka për qëllim të mbështesë kategoritë më të ndjeshme të qytetarëve gjatë periudhës ekonomike të vështirë për shkak të shpenzimeve të larta për energji.