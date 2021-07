Korrupsioni është një problem i vazhdueshëm për të bërë biznes në RMV, megjithëse korniza ligjore është kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare, thuhet në raportin e fundit të klimës së investimeve të Departamentit të Shtetit të SHBA-ve 2021, nga ana tjetër Qeveria e RMV-së menjëherë reagoi për të njejtën dhe thotë se po e shqyrtojnë me vëmendje të veçantë të gjitha gjetjet dhe aspektet e raportit të Departamentit të Shtetit të SHBA-ve.

Nga Qeveria e RMV-së thonë se po shqyrtojnë me vëmendje të veçantë të gjitha gjetjet dhe aspektet e raportit të Departamentit të Shtetit të SHBA-ve, pas së cilës vërejtjet do t’i drejtohen palëve të interesuara në mënyrë që të forcojnë më tej politikat anti-korrupsion dhe të përmirësojnë klimën e investimeve në vend.

“Qeveria është e vendosur dhe seriozisht e vendosur për zgjidhjen e problemeve të grumbulluara me dekada, dhe trajtimi i niveleve të larta të korrupsionit dhe krimit të organizuar është në krye të reformave kombëtare me përparësi që tashmë po japin rezultate. Pastrimi i gjyqësorit, rritja e vazhdueshme e transparencës së institucioneve, strategjia e re për konfiskimin e pasurisë, digjitalizimi i institucioneve që heq faktorin njerëzor në vendimmarrje dhe përmirësimi i sistemit të prokurimit publik janë procese të pakthyeshme dhe një zyrtar i ardhshëm kur bëhet fjalë për korrupsionin”, thanë nga Qeveria e RMV-së.

Nga Qeveria thonë se gjyqet e tilla japin rezultate tashmë të dukshme përmes të cilave disa politikanë të vjetër janë dënuar për krime të rënda, dhe dhjetra janë në procedura të përparuara gjyqësore dhe një rezultat përfundimtar pritet nga gjykatat. Gjyqësori ka të gjitha kushtet për vendimmarrje profesionale dhe të paanshme, është i lirë nga çdo ndikim i ekzekutivit, dhe agjencitë e zbatimit të ligjit padyshim veprojnë pa dallim, pa marrë parasysh se cili zyrtar është ai.

Në raportin e Departamentit Shtetëror të SHBA-ve thuhej se qeveria në përgjithësi po zbaton ligjin, por ka raporte të shumta që disa zyrtarë mbeten të përfshirë në aktivitete korruptive. Raporti gjithashtu përmend që kompanitë e mëdha të huaja në zonat industriale teknologjike zakonisht kanë marrëdhënie të mira me zyrtarët, qeveritarët, dhe se komisioni Antikorrupsion ka hapur disa hetime korrupsioni, përfshirë zyrtarë të lartë.

“Raportet ndërkombëtare dhe vendore me të gjitha të dhënat e përmendura janë një motiv shtesë që Qeveria të vazhdojë me luftën e vazhdueshme dhe jo-selektive kundër korrupsionit, për të siguruar një sistem në të cilin institucionet u shërbejnë ekskluzivisht qytetarëve. Me të gjitha masat e marra dhe iniciativat e planifikuara, Qeveria e RMV-së u dërgon një mesazh serioz të gjithë bartësve të funksioneve publike, nëpunësve civilë dhe qytetarëve se pjesëmarrja në aktivitete korruptive nuk paguhet dhe do të dënohen ashpër”, theksuan nga Qeveria e RMV-së.

Ndryshe, ky reagim i qeverisë së RMV-së erdhi pas raportit nga Departamenti Shtetëror i SHBA-ve, në të cilinn thuhej se korrupsioni është një problem i vazhdueshëm në RMV.