Nesër, Qeveria do të mblidhet dhe do të vendosë se cilat nga masat e propozuara nga Komisioni për Sëmundjet Infektive javën e kaluar do të pranohen dhe cilat do të refuzohen.

E javën e kaluar, Komisioni për Sëmundjet Infektive i propozoi Qeverisë të miratojë:

– Bartjen e detyrueshme të maskës në ambiente të jashtme.

– Ndalimi i grupimit në hapësirën publike pas orës 22:00.

– Kufizimi i mysafirëve në shtëpi, jo më shumë se katër persona.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe këtë fundjavë njoftoi se nëse numri i të infektuarve vazhdon të rritet dhe masat nuk respektohen, nuk përjashtohet mundësia e vendosjes së sërishme të karantinës në pjesë të caktuara të vendit.