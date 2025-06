Nga Qeveria e Maqedonisë thonë se si rezultat i përpjekjeve të Qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për të përmirësuar cilësinë e arsimit të mesëm profesional, janë siguruar 50 milionë denarë për 1,570 bursa për studentë të rinj në arsimin dual duke filluar nga shtatori.

Nga Qeveria theksojnë se në vitin akademik 2025/2026, studentët që regjistrohen në klasat duale dhe plotësojnë kushtet e konkursit do të marrin 3,500 denarë për 9 muaj.

“Sektori real ka nevojë për njerëz profesionistë dhe të kualifikuar dhe për këtë qëllim, si Qeveri, përmes këtyre masave dhe hapave, po i stimulojmë të rinjtë të vazhdojnë arsimin e tyre në njërën nga klasat duale. Për më tepër, konfirmim se me këtë masë, si Qeveri, po zhvillojmë bashkëpunim me sektorin real është përfshirja e 550 kompanive që do të kryejnë drejtpërdrejt trajnim praktik për studentët që do të regjistrohen në klasat duale”.

“Si Qeveri, po ndërmarrim hapa konkretë për të përmirësuar arsimin dhe për të krijuar personel që do të kenë mundësinë, nëse nuk e vazhdojnë procesin e tyre arsimor në një nivel më të lartë, të punësohen në disa nga kompanitë pas përfundimit të shkollës së mesme. Përmes kësaj, ne zvogëlojmë papunësinë, por edhe i stimulojmë të rinjtë të përmirësojnë aftësitë praktike që do t’i bëjnë ata më konkurrues në tregun e punës. Arsimi është shtylla më e rëndësishme e zhvillimit të Maqedonisë”.

“Përmes arsimit cilësor dhe të reformuar, të rinjtë do të vazhdojnë të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Maqedoni. Angazhimi ynë është të sigurojmë një të ardhme për të gjithë dhe t’u rikthejmë shpresën të rinjve”, thonë nga Qeveria.